Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:45 Kaynak: AA
'nin Yüksekova
ilçesinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce Yüksekova İlçesi Esendere
beldesinde dün düzenlenen operasyonda 1 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili İran
uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
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