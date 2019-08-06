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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçedeki bir iş yerinin çevresinde yapılan çalışmada 8 paket halinde sehpalara gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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