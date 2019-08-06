Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
42 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:16 Kaynak: AA
'nin Yüksekova
ilçesinde 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçedeki bir iş yerinin çevresinde yapılan çalışmada 8 paket halinde sehpalara gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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