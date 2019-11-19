Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polisin yaptığı uygulamada 6 kilo 60 gram metamfetamin ile 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polisin yaptığı uygulamada 6 kilo 60 gram metamfetamin ile 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ile emniyet müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Yüksekova Akpınar köyü ve ilçe merkezinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişiler arandı. Aramalarda 6 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 2 gram eroin ele geçirildi.
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