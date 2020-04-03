Hakkari'de uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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Hakkari'de uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dere içinde toprağa gömülü, uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dere içinde toprağa gömülü, uyuşturucu yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesindeki Çamdalı Deresi içerisinde 8 ayrı noktada toprağa gizlenmiş, uyuşturucu üretimi, kurutulması ve hazırlanmasında kullanılan 4 bin 500 litre asetik anhidrit, 3 pres makinesi, el telsizi, 3 kaynatma kazanı, 15 kurutma ocağı, 350 kilogram soda, 10 mala ve tepsi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:26 Kaynak: AA
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