Hakkari'de "Uyuşturucuya Hayır" Konferansı
55 dakika önce
İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Temsilciliğince "Mahallene Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" konferansı düzenlendi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari
Temsilciliğince "Mahallene Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" konferansı düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay
, geçen yıl Trabzon
'dan başlayarak bağımlılıkla ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konferansları düzenlediklerini söyledi.
Bu programı Balkanlar'daki 5 ülkede de gerçekleştirdiklerini belirten Atalay, bağımlılığın bir nevi beyin hastalığı ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı. Türkiye
'de kapalı mekanlarda sigara kullanımının yasaklanmasının iyi bir farkındalık oluşturduğuna işaret eden Atalay, uyuşturucu bağımlılığının uzun yıllardır söz konusu olduğunu ve bununla mücadele konusunda çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.
İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi Orhan Temel de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Konferansa İl Müftüsü Faruk Gürbüz
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Nazmi Yakar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:04 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!