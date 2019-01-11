Hakkari'de Uyuşturucuyla Mücadele
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Değerli köyü Köycük mezrasında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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