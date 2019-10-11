Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 'Uzlaştırmacı Eğitimi' semineri
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Uzlaştırmacı Eğitimi' semineri

Hakkari'de 'Uzlaştırmacı Eğitimi' semineri

37 dakika önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Hakkari Barosu işbirliğinde "Uzlaştırmacı Eğitimi" semineri düzenlendi.

Hakkari'de 'Uzlaştırmacı Eğitimi' semineri, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Hakkari Barosu işbirliğinde "Uzlaştırmacı Eğitimi" semineri düzenlendi.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Hakkari Barosu işbirliğinde 6 gün süreyle düzenlenen "Uzlaştırmacı Eğitimi" semineri sona erdi. Seminere Türkiye'nin değişik üniversitelerinden akademisyenler ve uzman eğitimciler katılarak, "onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, mağdur fail uzlaştırmasının usulü, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, uzlaştırmanın tanımı ve esasları, uzlaştırma kapsamındaki suçlar, soruşturma aşamasında uzlaştırmaya başvurulması ve uzlaştırma teklifi, uzlaştırmacının görevlendirilmesi, uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan belgelerin verilmesi, uzlaştırmacıya ilişkin etik kurallar, uzlaştırma süresi ve zamanaşımına etkisi, mağdurun zararının giderimi, uzlaştırma müzakereleri, uzlaştırmanın sonucu, uzlaştırmacı ücreti ve giderler, kovuşturma aşamasında uzlaştırmaya başvurulması ve uzlaşma teklifi ile iletişim" konularında eğitim verdiler.


Seminere Hakkari Barosundan 30 civarında avukat katıldı. - HAKKARİ

Türkiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
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