Hakkari'de 'Valilik Kupası Kayak Yarışması' düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 bin 800 rakımlı Merabütan Kayak Merkezinde "Valilik Kupası Kayak Yarışması" düzenlendi.

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan Kayak Merkezinde düzenlenen yarışmaya; U-10 teşfik - bay bayan, U-12 bay bayan, U-14 bay bayan U-16 bay bayan, U-18 büyükler bay bayan, 35 yaş ve üstü sporcular katıldı. 2 bin 800 rakımda yapılan yarışmada dereceye giren sporculara Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık tarafından birinci gelene spor ayakkabısı, ikinciye eşofman ve üçünce gelen sporcuya ise tişört hediye edildi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım sporcu ve aileleri katıldı. - HAKKARİ