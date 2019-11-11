Hakkari'de, Vatan Tepe'ye 29 bin fidan dikildi

TÜRKİYE'de olduğu gibi Hakkari'de de '11 milyon fidan toprakla buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Vatan Tepe bölgesinde 29 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Hakkari'de fidan dikimi gerçekleştirildi. Hakkari Valiliği ile Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Berçelan Mahallesi'ndeki Vatan Tepe'de fidan dikimi yapıldı.

Program Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın açılış konuşması ile başladı. Vali Akbıyık, Türkiye 'nin 2023 noktasında olduğu gibi Hakkari ve ilçelerinde de, '11 milyon fidan toprakla buluşuyor' etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Akbıyık; "Cumhurbaşkanımızın kararı ile bugün ağaçlandırma günü olarak ilan edildi. Biz de tüm kamu kuruluşlarımız ve Hakkari halkımızla beraber burada fidan dikeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, protokol üyeleri askerler ve vatandaşlar Vatan Tepe bölgesindeki ağaçlandırma alanında 29 bin fidan dikti.