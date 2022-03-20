Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı

20.03.2022 10:11

Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da vatandaşların eğlencesi haline geldi.

Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı

HAKKARİ - Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da vatandaşların eğlencesi haline geldi.

Akşam saatlerinden itibaren Hakkari merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, vatandaşlar uzun zamandan sonra mart ayında bu kadar kar yağdığını söylediler.

Öte yandan ağaçlardaki karların silkelenmesi günün akımı haline gelirken, mart ayında yağan kar yağışına şaşırdığını ifade eden Şehriban Ertunç isimli vatandaş, "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzun gelmesine rağmen halen Hakkari'de kar yağıyor. Biz de arkadaşlarla yağan bu karın anı olarak kalması için telefonlarımıza kaydediyoruz" dedi.

Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı
Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı

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Hakkari, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de vatandaşlar karın keyfini çıkardı - Son Dakika


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