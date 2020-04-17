Hakkari'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu - Son Dakika

HAKKARİ Valiliği koordinasyonunda oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' dar gelirli ailelerin yardımını koşuyor.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yardıma muhtaç ailelerin yardımına koşuyor. Kentin 15 değişik mahallesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına giden Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDV) Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamanın başladığı günden beri 688 aileye gıda yardımı, 4 aileye ise televizyon desteğinde bulundu.