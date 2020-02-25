Hakkari'de vergi haftası kutlamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de vergi haftası kutlamaları - Son Dakika

Hakkari'de vergi haftası kutlamaları

6 saat önce

Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,, "31. Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Mehmet Ar, Vergi Dairesi Müdürü Faruk Emre ve beraberindeki birim müdürlerini makamında kabul etti.

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Hakkari Valisi/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,, "31. Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Mehmet Ar, Vergi Dairesi Müdürü Faruk Emre ve beraberindeki birim müdürlerini makamında kabul etti.


Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, Defterdar Mehmet Ar ve beraberindeki personelin haftasını kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Vergi Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlan Vali Akbıyık, "Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl kutlanan 'Vergi Haftası' bu yıl da 24 Şubat 2020 ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında kutlanmaktadır. Vergi Haftası, ülkemizin kalkınması ve gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılarak, kamu hizmetlerinin topluma daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının ve gelecek nesillerimizin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının, ödenen vergilerle sağlanacağı bilincinin toplumun her kesimine verilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan Ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Verginin meyvesi hizmettir. Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda bizlere hizmet olarak geri dönmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 31. Vergi Haftası dolayısıyla vergilerini tam ve zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Defterdarlık ve Vergi Dairesi bünyesinde büyük bir özveriyle görev yapan personelimize başarılar diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Vergi Haftası, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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