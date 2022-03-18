Hakkari'de voleybol grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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Hakkari'de voleybol grup müsabakaları başladı

18.03.2022 12:46
Hakkari'de voleybol grup müsabakaları başladı

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi erkek ve kız voleybol grup müsabakaları başladı.

Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi erkek ve kız voleybol grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda başlayan müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

20 Mart'ta sona erecek müsabakalarda Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis illerinden 240 sporcunun mücadele edeceği bildirildi.

Açılış programına Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Naif Çallı, Gençlik Spor Şube Müdürü Sabri Demir, sporcu ile antrenörler katıldı.

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İstiklal Marşı, voleybol, gençlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de voleybol grup müsabakaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de voleybol grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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