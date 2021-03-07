Hakkari voleybol takımı Diyarbakır'ı evinde 3-2 yendi - Son Dakika

Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı evinde karşılaştığı Diyarbakır Bağlar Gençlik Spor kulübünü 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü ve Diyarbakır Bağlar Gençlik Kulübü Voleybol takımları Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Hakkari Sportif Faaliyetler kulübü Diyarbakır Bağlar Gençlik Kulübünü 3- 2 mağlup etti.

Maçla ilgili açıklamalarda buluna Hakkari Sportif Faaliyetleri Kulübü Başkanı Turan Şimşek, voleybol sporuna Hakkari'de eksiye oranla rağbetin arttığını ifade ederek, "Hakkari'nin profesyonel anlamada 3 tane voleybol takımın var. Biz Hakkari Sportif Faaliyetleri Kulübü çok büyük imkansızlıklar rağmen büyük başarılar elde ettik. 2. Ligde lider durumdayız. Takımımız yarın Ankara'ya gidecek.1. Lige çıkmak için 4 takımla play of maçı oynayacağız. Hakkari halkının maçlara daha fazla destek olması gerekiyor. Bu süreçte sadece Valimiz İdris Akbıyık'tan destek aldık. Bu süreçte herkesten destek bekliyoruz" dedi.

Karşılaşmayı Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve sporseverler izledi. - HAKKARİ