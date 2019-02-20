Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Hakkari'de Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

Hakkari'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Hakkari'de Yaban Hayatı İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Hakkari'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Kurum müdürü Necmettin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu ekip, Cevizli köyü bölgesinde doğaya yem bıraktı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, çetin kış koşullarından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğada yem bıraktıklarını söyledi.

Bu çalışmayı her sene yaptıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizlere yemleme çalışmalarında destek veren Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk'a, ayrıca çalışmalarımızda bize her türlü desteği sunacaklarını bildiren Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı'na şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:19 Kaynak: AA

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