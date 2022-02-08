Hakkari'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Hakkari'de doğada olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba harcıyor.

Ekipler, bu kapsamda Kırıkdağ köyü yakınına ve Hakkari- Van kara yolundaki Çiftlik mevkisindeki farklı noktalara yem bıraktı.

Bu tür çalışmaların kış boyunca devam edeceği belirtildi.