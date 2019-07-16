Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
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Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

2 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu, System.String[]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Van Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Derecik'te mayına basarak ağır yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, Hakkari'deki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Demircan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şehit Demircan'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.
Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:17 Kaynak: AA
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