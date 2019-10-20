Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari ili Şemdinli ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:47 Kaynak: DHA
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