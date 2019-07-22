Hakkari'de yaralı kartal tedavi altına alındı
1 saat önce
Hakkari'de vatandaşların yaralı bulduğu kaya kartalı yavrusu tedavi altına alındı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:05 Kaynak: AA
'de vatandaşların yaralı bulduğu kaya kartalı yavrusu tedavi altına alındı. Çukurca
kara yolu maden tesisleri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartal yavrusu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Merkezde görevli veteriner teknikeri Fatih Çiftçi
, sağ kanadından yaralandığı belirlenen kartalın tedavisine başladı.
Kaya kartalı yavrusu, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına salınacak.
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