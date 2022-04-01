Hakkari'de yaralı kartal tedavi sonrası doğaya salındı - Son Dakika
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Hakkari'de yaralı kartal tedavi sonrası doğaya salındı

01.04.2022 13:56
Hakkari'de yaralı kartal tedavi sonrası doğaya salındı

Yüksekova ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yüksekova ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yüksekova ile Esendere beldesi arasındaki Dilimli Barajı yakınında vatandaşlar, yaralı halde bulduğu kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şefliği görevlilerine teslim etti.

İl merkezine getirilen kartal, DKMP Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Mehmet Yıldız tarafından tedavi edildi.

Yaklaşık bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kartal bulunduğu bölgeye yakın bir noktada yeniden doğaya salındı.

Yıldız, son zamanlarda birçok yaralı hayvanı tedavi ettiklerini, son olarak da kaya kartalını sağlığına kavuşturduklarını belirtti.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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