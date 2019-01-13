Hakkari'de Yaralı Kartal Tedaviye Alındı

Hakkari
'de köy imamı tarafından yaralı bulunan kaya karalı tedavi altına alındı. Çukurca
ilçesine bağlı Gündeş köyü imamı Lütfü Karadeniz
, Hakkari-Çukurca kara yolunda bir kaya kartalı gördü.
Karadeniz, yaralı olduğunu fark ettiği hayvanı, bir vatandaşın yardımıyla Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.
Veteriner Faysal Cindioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, muayene ettikleri kartalın kanadında kırık belirlediklerini söyledi.
Kartalı, müdürlükleri bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldıklarını anlatan Cindioğlu, "Muhtemelen elektrik tellerine çarpması sonucu yere düşmüş, düşerken de kanadını kırmış. İlk müdahalemizi yaptık." dedi.
Cindioğlu, kartalı röntgen için Van
'a göndereceklerini belirterek, kartalın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağını kaydetti.