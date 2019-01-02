Hakkari'de Yaralı Köpek Tedaviye Alındı
1 saat önce
Hakkari'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu köpek yavrusu, tedavi altına alındı.
Hakkari
'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu köpek yavrusu, tedavi altına alındı.
Duyarlı bir vatandaş yaralı halde bulduğu köpeği, Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.
Merkeze getirilen köpek tedavi altına alındı.
Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, yaptığı açıklamada, köpeğin sol ayağında kırık tespit ettiklerini söyledi.
Köpeğin ayağını alçıya aldıklarını anlatan Cindioğlu, "Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri olarak günde 4-5 vaka ile karşılaşıyoruz. Yaralı köpeği tedavi süreci boyunca müşahede altında tutacağız. Hayvan iyileştikten sonra doğal alanına bırakacağız. Şu anda durumu iyi." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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