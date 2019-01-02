Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yaralı Köpek Tedaviye Alındı

Hakkari'de Yaralı Köpek Tedaviye Alındı

1 saat önce

Hakkari'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu köpek yavrusu, tedavi altına alındı.

Hakkari'de Yaralı Köpek Tedaviye Alındı, System.String[]
Hakkari'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu köpek yavrusu, tedavi altına alındı.

Duyarlı bir vatandaş yaralı halde bulduğu köpeği, Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

Merkeze getirilen köpek tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, yaptığı açıklamada, köpeğin sol ayağında kırık tespit ettiklerini söyledi.

Köpeğin ayağını alçıya aldıklarını anlatan Cindioğlu, "Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri olarak günde 4-5 vaka ile karşılaşıyoruz. Yaralı köpeği tedavi süreci boyunca müşahede altında tutacağız. Hayvan iyileştikten sonra doğal alanına bırakacağız. Şu anda durumu iyi." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:20:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yaralı Köpek Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]