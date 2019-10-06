Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hakkari'de yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu ve çok sayıda pil, 3 adet bant, 1 adet serum, 1 adet örgütsel kıyafet ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı
Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]