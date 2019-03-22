Hakkari'de Yaşlılar Unutulmadı

Hakkari'de "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla kentteki yaşlılar evlerinde ziyaret edildi.

Hakkari'de "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla kentteki yaşlılar evlerinde ziyaret edildi.



Hakkari Valiliğince organize edilen ziyaretlere Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Salih Kaya, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nail Van, İş-Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanlığı Müdürü Ali Vedat Ertuş ve Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Kemal Demir katıldı.



Vali Yardımcısı Pala ve beraberindekiler, Biçer Mahallesinde 87 yaşındaki Mehmet Baygo, Medrese Mahallesinde 100 yaşındaki Ayşe Kızılkaya ve Berçelan Mahallesinde 100 yaşındaki Zekiye Temel ile Merzan Mahallesinde ikamet eden 110 yaşındaki Haci Acer'i evlerinde ziyaret etti.



Ziyaretlerde yaşlılara çeşitli hediyeler takdim edildi.



Aileler ise ziyaretlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

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