Hakkari'de "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Yaya Öncelikli Trafik' uygulaması - Son Dakika

Hakkari'de "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması

6 saat önce

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

Hakkari'de

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, yayaların kontrollü şekilde yolun karşısına geçmesini sağlayan ekipler, engelli rampası, engelli park yeri ve yangın musluklarının olduğu yerlerde park eden araçlara yönelik denetim yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, trafik ekipleri ile değişik noktalarda "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demir, uygulamaya katılan trafik ekiplerine teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hakkari, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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