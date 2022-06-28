"Kur'an kurslarında bizi yaratan, büyütüp, besleyen Yüce Allah'ı, önderimiz ve rehberimiz Hz. Peygamberi, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'i, ibadet, itikat ve ahlakı, anne babaya hürmeti, insanlara saygı ve sevgi göstermeyi öğreneceksiniz. İki ayın sonunda Kur'an-ı Kerim'i kendi başınıza okuyabilecek seviyeye geleceksiniz. Hocalarınızı üzmeyeceksiniz. Anlattıklarını kulağınıza küpe edineceksiniz ve hayatınıza tatbik edeceksiniz."

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika

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