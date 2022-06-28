Hakkari'de yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika
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Hakkari'de yaz Kur'an kursları başladı

28.06.2022 10:28
Hakkari'de yaz Kur'an kursları başladı

Hakkari'de müftülük bünyesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Hakkari'de müftülük bünyesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Hakkari Müftülüğü, kursların başlaması dolayısıyla Yeni Medrese Camisi'nde program düzenledi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, öğrencilere yaz kurslarının önemini anlattı.

Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Kur'an kurslarında bizi yaratan, büyütüp, besleyen Yüce Allah'ı, önderimiz ve rehberimiz Hz. Peygamberi, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'i, ibadet, itikat ve ahlakı, anne babaya hürmeti, insanlara saygı ve sevgi göstermeyi öğreneceksiniz. İki ayın sonunda Kur'an-ı Kerim'i kendi başınıza okuyabilecek seviyeye geleceksiniz. Hocalarınızı üzmeyeceksiniz. Anlattıklarını kulağınıza küpe edineceksiniz ve hayatınıza tatbik edeceksiniz."

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika

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