Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yaz spor okulları sona erdi
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Hakkari'de yaz spor okulları sona erdi

15 dakika önce

2019 yılı il spor merkezleri, 81 il ve ilçe merkezlerinde başlatılan yaz spor okulları Hakkari'de sona erdi.

Hakkari'de yaz spor okulları sona erdi, System.String[]

2019 yılı il Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor merkezleri, 81 il ve ilçe merkezlerinde başlatılan yaz spor okulları Hakkari'de sona erdi.


Hakkari'de okulların tatil olması nedeni ile 5-18 yaş aralığında bulunan çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacı ile yapılan il spor merkezleri, 2019 yılı yaz ayında 20 branşta hizmet verdi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilisi, "İl spor merkezlerine 20 branştan 2 bin 541 kişinin katılımı sağlandı. Çocuklarımızın yaz aylarını dolu dolu geçirmesini sağlayan il spor merkezlerimiz, aynı zamanda velilerin de tesislerimizi tanıyıp, bu tesislerimizin imkanlarından faydalanma noktasında katkıda bulunmuştur. Müdürlüğümüz yapılan protokoller gereği yaz spor okulları süresi içinde İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalarını devam ettirecektir. İl spor merkezlerine katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerimizi sunar, bu eğitimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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