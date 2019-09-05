Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yeni bir çekirge türü keşfedildi
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Hakkari'de yeni bir çekirge türü keşfedildi

1 saat önce

Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri, kentin yüksek bölgelerinde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir çekirge türünü keşfederek literatüre kazandırdı.

Hakkari'de yeni bir çekirge türü keşfedildi, System.String[]

Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri, kentin yüksek bölgelerinde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir çekirge türünü keşfederek literatüre kazandırdı.

Hakkari Üniversitesi, kentteki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amacıyla "Hakkari ili Orthoptera Faunasının Tespiti Projesi" başlattı.

Üniversite bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir çekirge türü tespit etti.

"Et yiyen büyük çekirge" olarak da bilinen saga cinsine ait türe "saga hakkarica" ismi verilerek tescillendi.

"Bölgede daha fazla araştırma yapılması lazım"

Hakkari Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sait Taylan, AA muhabirine, Hakkari'nin doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsüyle biyoçeşitlilik anlamında önemli bir kent olduğunu söyledi.

Kentin yüksek rakımlı dağ sisteminde yer aldığını belirten Taylan, şu bilgileri verdi:

"Bölgede biyoçeşitlilik anlamında daha fazla araştırma yapılması lazım. Bu amaçla Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş'in desteğiyle Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurduk. Amacımız kentteki biyoçeşitliliğe yönelik araştırmaları daha yoğun yürütmek. Bu çalışmalardan biri de çekirge faunasının tespitiydi. Hakkari'de yaklaşık 3 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, dünyada sadece Hakkari'de bulunan 'saga hakkarica' türünü bulduk ve bilim dünyasına tanıttık. Bu çalışmadan elde edilen veriler uluslararası bir dergide yayımlandı."

Taylan, Ordu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sevgili, Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Deniz Şirin ve Aksaray Üniversitesinden Doç. Dr. Abbas Mol ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde saga cinsine yönelik yaklaşık 10 yıldır yaptıkları arazi çalışmalarına Hakkari'yi de eklediklerini aktardı.

"Ekosistem için oldukça önemli bir tür"

Alanında uzman akademisyenlerle kentteki potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Taylan, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğimiz türe yöreye has olduğu için 'saga hakkarica' ismini verdik. Güneydoğu'da özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'da 'Saga Syriaca' var. Bizim tespit ettiğimiz bu cinsin başka bir türü. Bu türü ilk olarak Bay köyünde gördük ama Bağışlı ve Durankaya'da da var. Bu çekirge ekosistem için oldukça önemli bir tür. Etçil ve avcı olduğu için tarım alanlarında zararlı böceklerle besleniyor. Çiftçilerimiz ve halkımız bu tür için daha duyarlı olmalı. Hakkari endemik tür açısından büyük potansiyele sahip. Bundan sonra da değişik canlı türlerine rastlayabileceğimizi düşünüyorum."

Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:01 Kaynak: AA
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