Son Dakika Haberleri: Hakkari'de "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar" konferansı
Son Dakika Güncel Hakkari'de 'Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar' konferansı - Son Dakika

Hakkari'de "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar" konferansı

6 saat önce

Hakkari'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar" konulu panel düzenlendi.

Hakkari'de

Hakkari'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar" konulu panel düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'ndan gerçekleşen panele, İHH Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Gazeteci Yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı konuşmacı olarak katıldı.

Kuranı Kerim Tilaveti ile başlayan konferansta katılımcılara İHH'nın kısa filmi izletildi.

Açılış konuşmasını yapan Hakkari İHH İl Başkanı Orhan Temel, İHH'nın 1992 yılında Bosna Savaşı'ndan sonra gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu bir iyilik hareketi olduğunu söyledi.

İHH'nın bugün 5 kıta ve 135 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade eden Temel, "Vakfımız çok büyük işlere imza atıyor. Bundan sonraki çalışmalarımız daha hızlı ve bereketli olacaktır. Konferansımız hayırlara vesile olsun ben bütün katılımcılara teşekkür ederim." dedi.

Taşçı ise panelde "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Coğrafyalar ve Ümmet Coğrafyaları" konulu bir sunum yaptı.

Programa İHH Hakkari Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İnsani Yardım Vakfı, Hakkari, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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