Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yeni Yıl Hazırlıkları

Hakkari'de Yeni Yıl Hazırlıkları

2 saat önce

Hakkari'de yeni yıl öncesi esnaf, hazırlıklarını tamamladı.

Hakkari'de Yeni Yıl Hazırlıkları, System.String[]
Hakkari'de yeni yıl öncesi esnaf, hazırlıklarını tamamladı.

Hakkarili esnaf, yeni yıla sayılı günler kala iş yerlerini süslerken, otellerin yanı sıra kafe ve eğlence merkezlerinde de hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşlar ise canlı müzik olan yerleri tercih ettiklerini, aileleri ile birlikte yeni yıla girecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, barış ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundular. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:12 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı

Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:20:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yeni Yıl Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]