Hakkari'de Yeni Yıl Hazırlıkları
2 saat önce
Hakkari'de yeni yıl öncesi esnaf, hazırlıklarını tamamladı.
Hakkari
'de yeni yıl öncesi esnaf, hazırlıklarını tamamladı.
Hakkarili esnaf, yeni yıla sayılı günler kala iş yerlerini süslerken, otellerin yanı sıra kafe ve eğlence merkezlerinde de hareketlilik yaşanıyor.
Vatandaşlar ise canlı müzik olan yerleri tercih ettiklerini, aileleri ile birlikte yeni yıla girecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, barış ve huzur dolu bir yıl temennisinde bulundular. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:12 Kaynak: İHA
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