Hakkari'de yenilenen jandarma karakolu hizmete girdi

Hakkari'de günün şartlarına uygun yenilenen Geçitli Jandarma Karakolu faaliyete girdi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen etkin ve başarılı operasyonlarla halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirilen kentte, terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkeze 30 kilometre mesafedeki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı için Mezar Tepe mevkisinde 67 bin 666 metrekare alanda, güçlendirilmiş şekilde inşa edilen yeni hizmet binası tamamlandı.

Açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, binanın, eskisine göre daha donanımlı ve günün şartlarına uygun halde inşa edildiğini söyledi.

Asayiş, huzur ve güvenin olmadığı yerde hizmetin de olamayacağını belirten Akbıyık, "Burada, yaklaşık 10 köyümüze hizmet veren bu karakolun daha modern ve güzel bir binaya kavuşması da hem jandarmamız açısından hem mülki, adli görevlerin yapılması ile köy halkı açısından çok önem arz ediyor." dedi.

Akbıyık, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Özel İdaresi, köy halkı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bölge olarak tarihin en huzurlu dönemini yaşıyoruz"

Türkiye'nin ordusu, kurum ve kuruluşları ile, sadece yurt içinde değil yurt dışında da asayiş, huzur ve güvenin teminatı olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

" Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi, gerektiği zaman Suriye'de, Irak'ta ya da dünyanın mazlum ve ezilen milletlerinin olduğu herhangi bir coğrafyada, asayiş ve huzur adına görev yapabilecek düzeydeyiz. Ülkemiz, devletimiz eskisine göre çok güçlü. Belki de bölge olarak tarihin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyoruz. Teknolojik açıdan da büyük gelişmeler var. Kendi silahımızı büyük oranda kendimiz yapıyoruz."

Kentte yaklaşık 140 köy ile 400 mezra olduğunu ve hepsinin yolu, suyu ve kanalizasyon işleriyle ilgilendiklerini vurgulayan Akbıyık, "Kentte her alanda devletimizin büyük yatırımları var. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem işsizliğin azaltılması hem eğitimde kalitenin yükseltilmesiyle sağlıkta, kültürde her alanda daha güçlü, daha gelişmiş, daha iyi bir Hakkari göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Caner Yörük de söz konusu karakolun, 1936 yılında kurulduğunu, 1960 yılında sağlık ocağı istasyonunun olduğu yerde de hizmet verdiğini ve çağın gereklerine göre 1983'te Bazida mevkisinde bölge halkının huzur ve güvenini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek için 33 bin 888 metrekare alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Günün şartlarına daha uygun hale getirilmesi için karakolun zaman zaman yeniden yapılandığını belirten Yörük, şunları kaydetti:

"Geçitli Güçlendirilmiş Jandarma Karakolunun yenilenme çalışmalarına 28 Haziran 2013'te Mezar Tepe mevkisinde başlanılmış ve 67 bin 666 metrekare alan üzerinde inşa edilmiştir. 21 Ekim 2019'da tamamlanan karakol komutanlığı, yeni yerinde Atatürk düşünce, ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı şekilde hizmet vermeye başlamıştır."

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar karakolu gezdi.

Tören, kurban kesimi ve okunan dua ile son buldu.