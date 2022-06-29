Yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

29.06.2022 15:00

Hakkari'de Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Hakkari'de Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenledi.

Bulvar Caddesi'nde düzenlenen kermeste vakfın gönüllüleri evlerinde hazırladığı ürünleri ve bazı esnafın bağışladığı eşyaları satışa sundu.

Vakfın il temsilcisi Veli Alioğlu, kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklarla kermesi organize ettiğini söyledi.

Kermesin yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlendiğini ifade eden Alioğlu, "Bir günlük kermese tüm hayırseverleri bekleriz. Gönüldaşlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı el işlemelerini ve ev yemeklerini burada halkımıza sunuyoruz. İyilik her zaman, her yerde." dedi.

YORUMLAR
500
Avcılar'da yetim ve öksüzlere kurban bağışı Avcılar'da yetim ve öksüzlere kurban bağışı Eğitim-Sen Muğla Şubesi'nden Rektör İlanı: 'İnsan, Toplum ve Doğa Yararına Çalışacak Bir Rektör Aranmaktadır' Eğitim-Sen Muğla Şubesi'nden Rektör İlanı: 'İnsan, Toplum ve Doğa Yararına Çalışacak Bir Rektör Aranmaktadır'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:45:58. #1.11#
SON DAKİKA: Yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement