Hakkari'de yılan korkusu ev boşalttı - Son Dakika

Hakkari'de yılan korkusu ev boşalttı

Hakkari'de yılan korkusu ev boşalttı Hakkari'deki bir evde 10 yılan bulundu Belediye ekipleri evi ilaçladı Hakkari'de iki katlı bir evde yaklaşık 10 yılının bulunması üzerine aile korkudan yakınlarının yanına yerleşti.

Hakkari'de yılan korkusu ev boşalttı

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Hakkari'deki bir evde 10 yılan bulundu

Belediye ekipleri evi ilaçladı

HAKKARİ - Hakkari'de iki katlı bir evde yaklaşık 10 yılının bulunması üzerine aile korkudan yakınlarının yanına yerleşti.

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bulunan 7 nüfuslu Kurt ailesinin iki katlı toprak evinde akşam saatlerinde yılanlar bulundu. Ailenin korkudan evi terk etmesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri, evin tavan kısmını kazarak yılanları dışarı çıkartmaya çalıştı. Vurulan her kazmada yılan sayısının artması üzerine mahalle sakinleri çalışmaları bırakmak zorunda kaldı.

Durumun Hakkari Belediyesine bildirilmesi üzerine ilaçlama ekibi hemen Kurt ailesinin yardımına koştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibi evin tüm odaları ve dış çevresini düzenli bir şekilde ilaçlamadan geçirdi.

Yılan korkusu yüzünden evlerini terk ederek komşularının yanına yerleşen Kurt ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerine çatı yapamadıklarını belirterek, evlerinin tavan kısmının kaldırılarak çatı yapılması talebinde bulundu. Korkudan eve giremediklerini belirten Kurt ailesi, hiçbir eşyaya dokunmadan evi terk ettiklerini ve geceyi yakınlarında geçirdiklerini ifade etti. Yılanların aile fertlerine zarar vermeden önce çatı yapılması ricasında bulunan Kurt ailesi, valilik yetkililerine seslenerek kendilerini bu durumdan kurtarılmasını istedi.

Kalealtı, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de yılan korkusu ev boşalttı - Son Dakika

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