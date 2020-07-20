Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika

"Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK 'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün söz konusu operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca Hakkari 'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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