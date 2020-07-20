Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonun başında 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün, bakanlık tarafından Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel tim görev aldı.