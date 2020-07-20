Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonun başında 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla dün, bakanlık tarafından Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel tim görev aldı.

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3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı  ve kararlı  bir şekilde devam edeceği belirtildi.


Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de, 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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