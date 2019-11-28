Son Dakika › Güncel › Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu - Son Dakika
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:46 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası