Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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