Son Dakika Haberleri: "Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma şehit oldu"
Son Dakika Güncel 'Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma şehit oldu' - Son Dakika

"Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma şehit oldu"

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur.

İçişleri Bakanlığı: "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Merkez, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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