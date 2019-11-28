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"Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma şehit oldu"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz."
(İHA)
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