Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

51 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.

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Mehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA)

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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