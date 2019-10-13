Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

47 dakika önce

Hakkari'de yürütülen operasyonda, üzerine yıldırım isabet eden ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın (20) acı haberi, memleketi Samsun'da yaşayan ailesine verildi.

Hakkari'de yürütülen operasyonda, üzerine yıldırım isabet eden ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın (20) acı haberi, memleketi Samsun'da yaşayan ailesine verildi.

Hudut ve bölge güvenliğini sağlamak amacıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesi Marik-1 Tepe Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Piyade Onbaşı Onur Yavan'ın üzerine yıldırım isabet etti. Sağlık durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Yavan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Samsunlu olan şehit Yavan'ın Havza ilçesine bağlı Sondaj Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Dursun ve Hanife Yavan çiftinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan, Kevser Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Havza Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:05 Kaynak: DHA
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