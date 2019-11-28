Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:26 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Hakkari Devlet Hastanesine getirilirken, hastane çevresinde de önlem alındı. - HAKKARİ
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