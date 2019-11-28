Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit
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Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Hakkari'de yıldırım düştü: 2 şehit, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Hakkari Devlet Hastanesine getirilirken, hastane çevresinde de önlem alındı.

(Feyzullah Taş - Mimar Kaya/İHA)

Çukurca, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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