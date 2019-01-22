Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yiyecek Bulmaya Çalışan Dağ Keçileri Görüntülendi

Hakkari'de Yiyecek Bulmaya Çalışan Dağ Keçileri Görüntülendi

1 saat önce

HAKKARİ'de kar yağışı sonrası aç kalan dağ keçileri, Sümbül Dağı eteklerinde kuru bir ağaçta yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.

Hakkari'de Yiyecek Bulmaya Çalışan Dağ Keçileri Görüntülendi, System.String[]
HAKKARİ'de kar yağışı sonrası aç kalan dağ keçileri, Sümbül Dağı eteklerinde kuru bir ağaçta yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.

Kentte etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, insan hayatını olduğu kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı.  Hakkari'nin 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde aç kalan ve yiyecek bulmaya çalışan dağ keçileri görüntülendi. Dağ keçilerinin kuru bir ağaçta yiyecek araması fotoğrafçıların objektifine yansıdı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:59 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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