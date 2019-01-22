Hakkari'de Yiyecek Bulmaya Çalışan Dağ Keçileri Görüntülendi
38 dakika önce
HAKKARİ'de kar yağışı sonrası aç kalan dağ keçileri, Sümbül Dağı eteklerinde kuru bir ağaçta yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.
HAKKARİ'de kar yağışı sonrası aç kalan dağ keçileri, Sümbül Dağı eteklerinde kuru bir ağaçta yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, insan hayatını olduğu kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hakkari
'nin 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde aç kalan ve yiyecek bulmaya çalışan dağ keçileri görüntülendi. Dağ keçilerinin kuru bir ağaçta yiyecek araması fotoğrafçıların objektifine yansıdı. - Hakkari
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: DHA
Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi
Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu