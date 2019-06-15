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Hakkari'de YKS heyecanı

4 saat önce

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Hakkari'de adaylar, sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere geldi.
Hakkari'de YKS heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Sabah, Hakkari, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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