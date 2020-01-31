Hakkari'de yoğun sis - Son Dakika

Hakkari'de yoğun sis
6 saat önce
Hakkari'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise yer yer 5 metreye kadar düştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
Hakkari'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise yer yer 5 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Hakkari'de, öğle saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla etkisini sürdürüyor. - HAKKARİ
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