Hakkari'de yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de yoğun sis - Son Dakika

Hakkari'de yoğun sis

6 saat önce

Hakkari'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise yer yer 5 metreye kadar düştü.

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Hakkari'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise yer yer 5 metreye kadar düştü.


Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Hakkari'de, öğle saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı.


Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla etkisini sürdürüyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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