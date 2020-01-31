Hakkari'de yoğun sis - Son Dakika

Hakkari'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise yer yer 5 metreye kadar düştü.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Hakkari'de, öğle saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı.



Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla etkisini sürdürüyor. - HAKKARİ