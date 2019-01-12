Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yol Açma Çalışması

Hakkari'de Yol Açma Çalışması

48 dakika önce

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 26 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 26 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hakkari'de kapanan çok sayıda köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 26 yerleşim yeri yolunun açılması için de karla mücadelenin devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:27 Kaynak: İHA

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