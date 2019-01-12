Hakkari'de Yol Açma Çalışması

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 26 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 26 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.



Hakkari'de kapanan çok sayıda köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 26 yerleşim yeri yolunun açılması için de karla mücadelenin devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı

MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi

Sınırda Önemli Toplantı! Akar, Fidan ve Komutanlar Suriye'yi Konuştu

Anadolu Üniversite'nin Sosyal Psikoloji Ders Kitabında Yer Alan Sorular Tepki Çekti