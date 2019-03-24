Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Yol Genişletme Çalışması

Hakkari'de Yol Genişletme Çalışması

1 saat önce

Hakkari Kayak Merkezi yolunda başlatılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

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Hakkari Kayak Merkezi yolunda başlatılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonları yüzlerce ailenin akın ettiği kayak merkezi yolunun son yağışlarla birlikte daralması sonucu il özel idaresi ekipleri harekete geçti. Kent merkezinde 12 kilometre mesafede bulunan Hakkari Kayak Merkezi yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından genişletilmeye başlandı. 3 iş makinesi ile başlatılan genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, vatandaşların rahatlıkla kayak merkezine gidip gelebilmeleri için yolu çift şerit olarak genişlettiklerini belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

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