Hakkari'de yol genişletme çalışması

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Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu

Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu

Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti