Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yol genişletme çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de yol genişletme çalışması

36 dakika önce

Hakkari Belediyesi, Dağgöl Mahallesi'ndeki virajlı dar yolda genişletme çalışması yaptı.

Hakkari'de yol genişletme çalışması, System.String[]
Hakkari Belediyesi, Dağgöl Mahallesi'ndeki virajlı dar yolda genişletme çalışması yaptı.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'ndeki Hastane Caddesi 522. Sokak'taki virajlı dar yol, buradaki askeri oturma alanının boşalmasıyla birlikte belediye ekipleri tarafından genişletildi. Duvarın geriye alınmasıyla birlikte virajlı yol genişletilirken, yolun trafiğe açılması için önümüzdeki günlerde çalışma başlatacağı belirtildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
hastane, hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:12:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yol genişletme çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]