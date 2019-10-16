Son Dakika Haberleri: Hakkari'de yol onarım çalışması
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Hakkari'de yol onarım çalışması

1 saat önce

Hakkari Belediyesi ekipleri, Kayacan Caddesi'nde onarım çalışması başlattı.

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Hakkari Belediyesi ekipleri, Kayacan Caddesi'nde onarım çalışması başlattı.


Kentin değişik noktalarında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, tahrip olan Kayacan Caddesi için de harekete geçti. İmkanlar dahilinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, doğalgaz çalışması nedeniyle tahrip olan yollarla asfaltı çökmüş tüm caddelerdeki çalışmalarını sürüyor.


Belediye yetkilileri, bir taraftan içme suyu arızaları, değer taraftan ise doğalgaz çalışması sonucu tahrip olan yolları yeniden onardıklarını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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