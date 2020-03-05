Hakkari'de yol onarım çalışması - Son Dakika
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Hakkari'de yol onarım çalışması

6 saat önce

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde bulunan yollarda bakım, onarım ve yama çalışması başlattı.

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Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde bulunan yollarda bakım, onarım ve yama çalışması başlattı.


Yaklaşık 2 metre karın yağdığı Hakkari kent merkezinde tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Tahrip olan asfalt, kilit taşı ve çamurdan geçilmeyen yollar için seferberlik başlatan belediye ekipleri imkanlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan çukurlar da ekipler tarafından doldurulmaya başlandı.


Belediye yetkilileri, ülke genelinde en çok kar yağışının yaşandığı Hakkari kent merkezindeki birçok yolun tahrip olduğunu ve onarılması için çalışmaların devam ettiği belirtti. - HAKKARİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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